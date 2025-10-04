◆秋季奈良県大会▽準決勝天理７―５橿原学院（４日・さとやくスタジアム）秋季奈良大会準決勝が行われた。夏の県王者・天理が橿原学院を７―５で破り、近畿大会出場の切符をつかんだ。相手の失策などにつけ込んで７点を挙げたものの、８回までに６安打で打点は４しかつかなかった。藤原忠理監督は「バットが振れていない。攻撃が後手に回っていたので、もつれた展開になるだろうと思っていた」と危惧していた通り、投手陣も