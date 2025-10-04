歌手で俳優の上白石萌歌さん（25）が2025年9月28日、自身のインスタグラムを更新。フェスでの衣装ショットを披露した。「みなさまありがとうございました」上白石さんは、9月28日に佐賀県唐津市で開催された「Karatsu Drop Festival 2025」に出演。「来てくださったみなさまありがとうございました」と感謝の気持ちをつづった。そして、白いレースのキャミソールとデニムを合わせたコーデや、海辺でのショットなど4枚の写真を投稿