福岡市中央区天神の閉店時間中のデパートで4日、高級ブランド店の天井の一部を焼く火事がありました。福岡市中央区天神の大丸福岡天神店で4日午前2時半すぎ「1階の天井から煙が出ている」と店の関係者から消防に通報がありました。消防車14台が駆けつけ、約1時間半後に鎮火が確認されましたが、1階の「ルイ・ヴィトンブティック」の天井の一部が焼けたということです。この火事によるケガ人はいませんでした。警察によります