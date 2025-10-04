自民党岡山県連の開票作業 ４日行われた自民党総裁選の開票の結果、岡山県で最も多くの票を獲得したのは高市早苗さんで5304票、次いで小泉進次郎さん4770票、林芳正さん2164票、小林鷹之さん355票、茂木敏充さん226票でした。 岡山県連では投票資格を持つ党員・党友１万8953人のうち１万2865人が投票し、投票率は67.88％で2024年９月の前回を約２.4ポイント上回りました。