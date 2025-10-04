サッカーの明治安田J2リーグ、モンテディオ山形は4日、アウェーで札幌と対戦し2対1で勝利しました。10位の札幌と対戦した13位のモンテディオ。試合は後半、ディサロと国分のゴールでモンテディオが2点を挙げて2対1で勝利しました。モンテディオは2連勝で、通算成績は12勝5分け15敗、順位は20チーム中、暫定で12位に上がりました。次の試合は10月19日、ホームで熊本と対戦します。