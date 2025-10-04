中国と韓国の反応です。中国メディアは高市氏が自民党の新総裁に選ばれたことを速報で伝え、高市氏を「安倍元総理と政策理念が似ていたため『女性版安倍総理』と称された」と紹介。「政治的立場は極めて保守的・右翼的であり、閣僚として靖国神社に複数回参拝した」と報じています。また、韓国・中央日報は「歴史問題の対立は避けられない。韓日関係にも赤信号が灯った」などと、警戒感を持って伝えています。