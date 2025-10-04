自民党総裁選で新総裁に選出された高市早苗新総裁は午後5時から連立のパートナー公明党の斉藤鉄夫代表と党首会談に臨みました。会談終了後、斉藤氏は報道陣に対して「靖国参拝については、現実に外交問題にこれまで発展してきているそういうことに対しての懸念を我々は抱いているということについても申し上げた」等と述べ靖国参拝などにおける高市氏の政治的スタンスについて懸念を伝えたと明らかにしました。