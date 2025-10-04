自民党総裁選がきょう行われ、決選投票の末、高市早苗氏が女性初の自民党総裁に選ばれました。今月15日に、新しい総理大臣に指名される見通しです。逢沢一郎 総裁選管理委員長「高市早苗君をもって当選者と決しました」12日間にわたる総裁選。勝利したのは、女性初の自民党総裁となる高市早苗氏でした。自民党高市早苗 新総裁「多くの皆様と共に、自民党の新しい時代を刻みました」「#変われ自民党」と“解党的出直し