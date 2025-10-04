短時間で大雨をもたらす「線状降水帯」が複数回発生し、九州が記録的な大雨に見舞われた８月１０、１１日に、福岡県行橋市の工藤政宏市長（４８）が県外に旅行していたことがわかった。工藤市長は３日に記者会見し、出発前に災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるとの気象庁の発表を把握した上で「（非常時の）態勢を構築しているので、私が残らなくても対応できると判断した」と説明した。同市内では、８月１０日だけで