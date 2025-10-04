自民党総裁選は４日、投開票され、決選投票で高市早苗氏が新総裁に選出された。各国のメディアも結果を速報し、記事では「女性初」や「保守的」などの言葉が目立った。（デジタル編集部）米ＣＮＮは「男女平等の国際ランキングが低い日本で、高市氏は初の女性党首として歴史に名を残すだろう。男性が優位な自民党の中でも、最も保守的な人物の一人」と紹介している。英ＢＢＣも「党内右派よりの保守系候補者」と紹介し「苦境