一力遼四冠囲碁の第51期天元戦5番勝負の第1局は4日、浜松市で打たれ、一力遼天元（28）＝棋聖・名人・本因坊との四冠＝が186手で挑戦者の志田達哉八段（34）に白番中押し勝ちし、先勝した。一力天元は3連覇、通算4度目の天元獲得を目指し、志田八段は七大タイトル初挑戦での奪取を狙う。第2局は21日に札幌市で行われる。