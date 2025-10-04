毒々しいフェイスペイントと毒霧攻撃で“悪の象徴”を打ち出し、再び脚光を浴びている日本人女子レスラーが、顔を這うムカデを描いた“ちょいグロ”ペイントのやり方を直伝。その器用すぎる手さばきに「えっ、自分でやってるの？」「本物のスキルだ、リスペクトする」といった絶賛コメントが相次いだ。【映像】クオリティ高すぎ！ 美女レスラー“自書き”顔面ペイントの様子WWEスーパースターのアスカが自身のYouTubeチャンネ