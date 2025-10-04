サッカーJ2のカターレ富山はきょう、アウェーで15位の藤枝と対戦し、1対0で10試合ぶりの勝利を収めました。この勝利でカターレは、順位をひとつ上げて18位となり、J2残留圏の17位との勝ち点の差は6となりました。