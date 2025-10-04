4日午後、福岡県内では猛烈な雨が降り、福岡市の一部地域には河川氾濫の恐れがあるとして、警戒レベル4の避難指示が発令されています。警戒レベル4の避難指示が発令されているのは、福岡市東区と博多区の一部地域です。河川氾濫の恐れがあるとして福岡市は、3万6100世帯およそ6万1318人に危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。福岡県内では篠栗町で午後2時までの1時間に96ミリの雨を記録したほか、各地で1時間に80ミリ