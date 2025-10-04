年末年始の全国大会出場をかけた高校サッカーの県大会が４日始まりました。４日は1回戦4試合が行われ開幕初戦、男鹿工業と能代・能代松陽の合同チームの試合は男鹿工業が5対0で勝利しました。横手・湯沢・西仙北の合同チームは秋田北鷹に3点を奪われ一回戦敗退です。由利工業は大館鳳鳴を圧倒。10対0で2回戦進出です。秋田西は大館国際・大館桂桜の合同チームに2対0で勝ちました。