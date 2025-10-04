10月4日に刈谷市体育館で「りそなグループ B．LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第1節が行われ、群馬クレインサンダーズがシーホース三河と対戦した。 点の取り合いとなった第1クォーターを19－18と1点リードで終えると、第2クォーター残り4分55秒から中村拓人、トレイ・ジョーンズ、ケリー・ブラックシアー・ジュニアが連続得点をマーク。3