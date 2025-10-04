日本憲政史上初の女性総理大臣が誕生しそうだ。10月4日午後、自民党本部で実施された自民党総裁選挙で、上位2名による決選投票の結果、高市早苗前経済安全保障担当相が小泉進次郎農水相を破り、女性として初めて第29代自民党総裁に決まった。高市氏、小泉氏のほかに林芳内閣正官房長官、茂木敏充前幹事長、小林鷹之元経済安全保障担当相が立候補していた。1回めの投票は、国会議員票295票、党員・党友票295票の計590票で争