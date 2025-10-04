お笑い芸人の千原せいじが、10月3日に自身のYouTubeチャンネル「せいじんトコ」内に『皆様へ』と題した動画をアップした。「せいじさんは、黒いスーツにネクタイのあらたまった姿で、『先だってのニコニコチャンネルプラスの番組内での私の発言および、騒動に関して、お騒がせしてしまい、本当にすみませんでした』と話し始めました。『番組なか、感情に流されてしまい、MCとしての立場を見失い、配慮に欠ける発言を多々してしま