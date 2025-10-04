自民党の新総裁に高市早苗氏が選出されたことをうけ、参政党は「参政党とは政策が近く、期待をもって結果を受け止める」とのコメントを発表しました。また、「減税と積極財政による経済の立て直しを中心に、日本の政治を『反グローバリズム』の方向に向けていくことで国益を守り、 国民の豊かさと希望を取り戻していただきたい」としています。