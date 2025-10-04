自民党の総裁選は4日午後3時前に決選投票の結果が発表され、1回目の投票で1位だった高市早苗・前経済安保担当相が決選投票でも小泉進次郎農林水産相を上回り、新総裁に選出されました。野党側の反応を国会前から伝えてもらいます。高市氏の自民党総裁選出を受けて野党側からは「良い競争をしていきたい」などの声が出ていますが、野党各党の思惑はバラバラな状況です。立憲民主党・野田代表「まずはおめでとうございます。しっかり