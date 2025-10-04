「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」（４日、両国国技館）幕内優勝４度を誇る元大関貴景勝、湊川親方の引退相撲が行われた。断髪式では大銀杏が切り落とされた。師匠の常盤山親方（元小結隆三杉）による止めバサミで、ちょんまげと別れを告げた湊川親方。「スッキリしています。終わったな」と、軽くなった頭への感慨を口にした。さっそく整髪が行われ、理容師によると「ツーブロックでナチュラルな感じ」がテーマ。マゲの根