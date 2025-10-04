大阪出身の俳優、浜中文一（37）主演の舞台「大阪は踊る！」が4日、大阪松竹座で開幕した。道頓堀に石油が湧いたことで、さまざまな利権に巣くう政治家が入り乱れ大騒動に発展する中、正直者の市役所雑用処理係・前田拓郎（浜中）や商店街の人々が大阪を守ろうと立ち上がる人情喜劇。大阪市長役の松竹新喜劇・曽我廼家寛太郎（67）や漫才師の海はるか（77）、春やすこ（64）に映画「侍タイムスリッパー」で注目を浴びた田村