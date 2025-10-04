阪神の佐藤輝明内野手セ・リーグは4日、レギュラーシーズン全日程が終了し、佐藤輝（阪神）が40本塁打、102打点で2部門を制し初めてのタイトルを獲得した。小園（広島）が打率3割9厘で首位打者、3割6分5厘で最高出塁率を手にした。岡林（中日）が168安打で最多安打、近本（阪神）は32盗塁で4年連続6度目の盗塁王となった。村上（阪神）と東（DeNA）が14勝で最多勝を分け合い、村上は勝率7割7分8厘で勝率第1位、144奪三振で最