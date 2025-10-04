アイドルグループ「Aぇ！group」のメンバー草間リチャード敬太容疑者（29）が、東京・新宿区で下半身を露出した疑いで逮捕されたことが分かりました。捜査関係者によりますと、公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、アイドルグループ「Aぇ！group」のメンバー草間リチャード敬太容疑者（29）で、午前5時半すぎ、新宿区新宿のビルの出入り口付近で、下半身を露出するなどした疑いがもたれています。目撃した人から110番通報があり、