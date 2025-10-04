大相撲の「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」が４日、東京・両国国技館で行われた。断髪式では秋場所を制した横綱・大の里（二所ノ関）がハサミを入れた。思い出に幕下だった金沢での夏巡業で胸を出してもらったことを挙げて「二所ノ関一門の大関としていつか対戦したいと思っていた」と懐かしそうに振り返った。初対戦は昨年の春場所。勝利したが「大関に初めて勝てた。よく覚えている」と話した。場所休みは「ゆっくりできた」