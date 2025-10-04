パニック障害6話1-1【漫画の本編を読む】風呂場で死にかける幸せな日々を送っていたデザイナーの種さん。ある日突然、激しい吐き気に襲われ、理由もわからぬまま“オエオエ地獄”と称する発作に5年間苦しむことになる。その原因はパニック障害だった。自身の体験を描いた漫画『パニック徒然日誌』は、SNSで反響を呼んでいる。今回は「向精神薬を初めて飲んだ日の話」をテーマに、漫画に込めた思いなどを著者に聞いた。※本作で紹介