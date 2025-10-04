自動運転レベル4に向けた実証実験2025年10月3日、横浜市の日産グローバル本社ギャラリーで、自動運転モビリティサービスの実証実験に関する発表が行われました。【人が運転していない!?】これが実証実験のイメージです（写真）本プロジェクトは、日産、BOLDLY、プレミア・エイド、京浜急行電鉄の4社が横浜市と合同で実施する実証実験で、横浜市のみなとみらい・桜木町・関内を含む市街地を運行エリアとし、300人の一般利用モニ