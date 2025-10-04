自民党の新総裁に選ばれた高市早苗・前経済安全保障担当相。小泉進次郎農林水産相が有利との声が優勢だったが、見事に下馬評を覆した（写真：時事）【写真あり】投票時の表情にも表れている？対照的な動きとなった「2人のキングメーカー」多くの政界ウォッチャーの予想と正反対の方向へ、事態は動いた――。石破茂首相の「後継」を決める自民党総裁選挙は10月4日、同党本部で投開票が行われ、決選投票の末、新総裁に高市早苗・前