けさ、「STARTO ENTERTAINMENT」所属のアイドル、草間リチャード敬太容疑者（29）が公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、「STARTO ENTERTAINMENT」所属のアイドル、草間リチャード敬太容疑者（29）です。きょう午前5時半ごろ、東京・新宿区のビルの出入り口付近で、ズボンを下ろし、下半身を露出させた疑いがもたれています。草間