第3日、通算15アンダーで首位の堀琴音＝チェリーヒルズGC日本女子オープン選手権第3日（4日・兵庫県チェリーヒルズGC＝6616ヤード、パー72）堀琴音が4バーディー、ボギーなしの68で回り、通算15アンダーの201で首位を守った。4位から67と伸ばしたアマチュアの15歳、（福岡第一高）が1打差の2位につけた。通算12アンダーの3位に高木優奈がつけ、藤田さいき、菅楓華、森田遥、イ・ミニョン（韓国）が11アンダーで4位。パー72での