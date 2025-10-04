台湾の頼清徳総統【台北共同】台湾の頼清徳総統は4日、自民党新総裁に選ばれた高市早苗氏に対して、台湾与党、民主進歩党（民進党）主席として「心からの熱烈な祝意」を表明した。民進党は日台関係の強化に期待を寄せた。民進党は高市氏を「台湾の揺るぎない友人」だとし、経済、安全保障、科学技術の分野で協力を強めることで「台日関係が新たな段階に進むことを望む」とコメントした。台湾の中央通信社は高市氏を「台湾と