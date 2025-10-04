国民民主党の玉木雄一郎代表は4日、自民党新総裁に選ばれた高市早苗氏に対し、所得税の「年収の壁」の引き上げと、ガソリン税の暫定税率廃止を求めた。岐阜市で記者団に「政策協議の要請があれば、しっかり向き合いたい」とも語った。