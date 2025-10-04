4日午後5時20分、佐賀県と気象台は、佐賀市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、局地的に土砂災害が発生する場合もありますので、引き続き警戒してください。＜解除された市区町村＞・佐賀市