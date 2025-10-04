グラビアアイドルの「じゅなた」こと小坂田純奈（28）が4日にインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、高市早苗・元経済安保担当相が女性初の総裁に選出された同日の自民党総裁選についてつづった。小坂田は「やったああああああ!!!念願の高市総理叫ばずにはいられない」と高市氏の勝利に歓喜した。続けて「グアム旅行中なのに気になりすぎてずっと中継見てたやっと安心して楽しめる」と明かした。