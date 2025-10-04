元テレビ朝日アナウンサーで弁護士の西脇亨輔氏（54）が、4日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。群馬県前橋市の小川晶市長が、市の幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会していた問題について、弁護士としての考えを述べた。小川市長は、議会への説明で男性職員との関係について「男女の関係はない」とし、「相談をしていた」などと釈明した。西脇氏は、「離婚の裁判だったりと