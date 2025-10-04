高市新総裁が勝利しましたが、今後の焦点について政治部官邸キャップ・平本典昭記者に聞きます。高市さんにはどんな課題が待っているのでしょうか？早速、3つの課題に直面します。1つ目は人事です。高市さんは勝利した後の演説で「全員参加で党を立て直す」と話しました。高市さんの頭の中には1：応援してくれた仲間への「恩返し」2：今回敵として戦った候補者たちへの「配慮」3：勝利を決定付けたグループへの「お礼」この3つのバ