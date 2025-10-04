「ロッテ３−０日本ハム」（４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムが敗れ、８３勝５７敗３分けでシーズンの全日程を終えた。試合後、新庄監督は「キャンプから始まり、思い起こせばいろんなことあったけど、終わってしまったらあっちゅう間です。毎年早いわ」と振り返った。そして「まだ終わってないから。（レギュラー）シーズンは終わりましたけど、今日のプレーを振り返るのはやめましょう」と続け「あとはクライマッ