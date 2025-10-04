お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）が4日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）で老眼の進行を明かす場面があった。この日は番組10周年記念として放送。10周年を迎え、「まあ、年は取ったよね」とポツリ。「やっぱり10年はね。老眼鏡をかけないとちょっとやっぱり…」ともらした。オープニングの漫才でも9月29日にスタートしたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」についても触れ