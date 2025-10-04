「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」（４日、両国国技館）幕内優勝４度を誇る元大関貴景勝、湊川親方の引退相撲が行われた。断髪式が終わり、大銀杏が切り落とされた。断髪式後には髪が整えられ、ツーブロックとなり、雰囲気が激変した姿を披露した。引退後に体重４０キロ減となったことが話題となっていた湊川親方。さらに力士の象徴であるまげを落とし、衝撃の変身。ＳＮＳなどでは「新ヘアスタイルかっこよ」、「一瞬誰かと