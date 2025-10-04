日本証券業協会などは４日の「証券投資の日」に合わせ、東京・日本橋兜町で大学生向けのイベントを開いた。若者に投資に興味を持ってもらうのが目的で、人気タレントによるトークショーなども行われた。日証協は１９９６年に「１０（とう）月４（し）日」を証券投資の日と定め、業界団体や証券会社が毎年イベントを行っている。今回は大学生約１２０人が参加。証券各社がブースを出展したほか、謎解き形式で証券投資を学ぶ催し