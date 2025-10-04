5日は、低気圧や前線の影響で九州北部や中国・四国から東北では、くもりや雨となるでしょう。雷を伴った雨の降る所もある見込みです。また、その他の地域も雲が広がりやすく、所によりにわか雨や雷雨がありそうです。最高気温は全国的に平年並みか高く、東北北部や北海道ではかなり高い所もあるでしょう。札幌や旭川では25℃以上の夏日となる予想で、それぞれの地点の10月の最高気温としては、観測史上トップ5にランクインするかも