4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤Ç¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢ÂÐµð¿ÍÀï¡£ÃæÆü¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÃçÃÏÎé°¡¡¢ÂÐ¤¹¤ëµð¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï±àÅÄ½ãµ¬¡£ÃæÆü¤Ï2²óÉ½¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¿¹½ÙÂÀ¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤È¤·¡¢±§º´¸«¿¿¸ã¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£Â³¤¯Â¼¾¾³«¿Í¤âÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤ËÈøÅÄ¹ä¼ù¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë¤«¤¨¤ê1ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£3ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£4²óÉ½¡¢½ÙÂÀ¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤È¤·¡¢ÈøÅÄ¹ä