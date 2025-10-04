「広島１−３ヤクルト」（４日、マツダスタジアム）広島が今季最終戦に敗れ、５９勝７９敗５分の５位で２５年シーズンを終えた。新井貴浩監督（４８）が試合後、ファンの前でスピーチを行った。チームは２年連続でＢクラスに沈み、「悔しい気持ちとともに自分の力のなさを反省しています」と正直な気持ちを吐露。田中、松山らベテラン勢が退団し、若手選手が多く起用される現在のチーム状況を「今、チームは変革期にある」と