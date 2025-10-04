○ ロッテ 3 − 0 日本ハム ●＜25回戦・ZOZOマリン＞ロッテの横山陸人が4日の日本ハム戦に登板し、1回を無失点に抑え、今季12セーブ目を挙げた。横山は3−0の9回に登板すると、先頭の水野達稀を1ボール2ストライクから4球目の137キロシンカーで空振り三振。続く代打・阪口樂をシンカーで空振り三振、最後も山縣秀をシンカーで空振り三振と、三者三振で試合を締めた。吉井理人監督は「夏以降はシンカーが良くなって安定感が