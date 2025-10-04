10月4日、東京競馬場で行われた7R・3歳上1勝クラス（牝・芝2000m）は、横山武史騎乗の6番人気、サラスヴァティー（牝3・美浦・森一誠）が勝利した。クビ差の2着にリポサンテ（牝3・美浦・蛯名正義）、3着に2番人気のキューティリップ（牝3・美浦・戸田博文）が入った。勝ちタイムは2:00.8（良）。1番人気で戸崎圭太騎乗、エポナ（牝3・美浦・木村哲也）は、4着敗退。【新馬/東京5R】サングレーザー産駒 カレントゥルーシーがデ