10月4日、東京競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1800m）は、松山弘平騎乗の2番人気、カレントゥルーシー（牡2・栗東・鈴木孝志）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にスカイリッチ（牡2・美浦・小笠倫弘）、3着にロジケープ（牡2・美浦・尾形和幸）が入った。勝ちタイムは1:48.3（良）。1番人気で三浦皇成騎乗、ファーザーアウェイ（牡2・美浦・尾関知人）は、5着敗退。【新馬/東京3R】ファインニードル産駒 ファインサマーデイが