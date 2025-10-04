10月4日、東京競馬場で行われた3R・2歳新馬戦（芝1400m）は、菅原明良騎乗の2番人気、ファインサマーデイ（牡2・美浦・高柳瑞樹）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に4番人気のジャスフォール（牡2・美浦・上原佑紀）、3着にショウナンパトス（牡2・美浦・中舘英二）が入った。勝ちタイムは1:23.4（良）。1番人気で佐々木大輔騎乗、モンテール（牡2・美浦・栗田徹）は、12着敗退。【東京2R】良血ミッキーマーメイドが初勝利鮮やか