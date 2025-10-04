10月4日、東京競馬場で行われた2R・2歳未勝利（芝2000m）は、松山弘平騎乗の2番人気、ミッキーマーメイド（牝2・栗東・福永祐一）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にガードオブオナー（牡2・美浦・林徹）、3着にアルデキングダム（牡2・美浦・村田一誠）が入った。勝ちタイムは2:00.3（良）。1番人気で横山典弘騎乗、スカイストライプス（牡2・栗東・安田翔伍）は、4着敗退。【京都12R】武豊vs今村聖奈の大激戦…武豊ヒルノハンブ