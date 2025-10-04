自民党の総裁選は4日午後3時前に決選投票の結果が発表され、1回目の投票で1位だった高市早苗・前経済安保担当相が決選投票でも小泉進次郎農林水産相を上回り、新総裁に選出されました。結果について、党内からはどんな声があがっているのでしょうか。自民党本部から中継です。高市陣営の議員は、「大逆転だった」と評価し、小泉陣営の議員からは、「想定外に議員票が伸び悩んだ」と振り返りました。決選投票では、国会議員票が8割