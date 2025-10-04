女優の大竹しのぶ（68）が4日、自身のインスタグラムを更新。今年6月に結婚、9月に披露宴を行った長男・二千翔さん（40）への祝福の声に感謝をつづった。大竹は「温かいコメント本当にありがとうございます。お一人お一人の優しいコメントを読みながらまた改めて喜びが込み上げてきてしまいました。本当にありがとう！！」と記し、和装姿の二千翔さんと顔はスタンプで隠されている妻、その後ろを笑顔で歩く自身の写真を投稿し